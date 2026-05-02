私たちの髪を整え、日常に彩りを与えてくれる美容師。そのプロの手が、実は深刻な「手荒れ」という職業上のリスクと戦いながら働いていることは、あまり知られていない。ヘアケア家電メーカー「クレイツ」が所属するコスモグループの貝塚弘幸社長 は「プロの手を守ることが、ユーザーの美しさにつながる」という。効率だけを追い求めない、新しい美容のあり方が今、注目されている。美容業界の舞台裏で始まった、作り手と受け手