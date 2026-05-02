金沢競馬の青柳正義騎手（鈴木正也厩舎）が5月1日、金沢競馬場で行われた第9Rでネバレチュゴーに騎乗して勝利し、地方競馬通算1500勝を達成した。【金沢競馬】吉原寛人騎手「家族、ファン、関係者のおかげ」…地方重賞最多201勝で顕彰1万2446戦目での達成青柳騎手は2003年4月に金沢競馬でデビュー。同日の第3レースで初勝利を挙げて以来、着実に勝ち星を積み重ねてきた。5月1日時点での通算成績は1万2446戦1500勝（中央成績を