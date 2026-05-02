「『歴史とは何か』の人びと」［著］近藤和彦E・H・カー著『歴史とは何か』（以下『何か』）は、1962年初版の清水幾太郎訳から2022年新版の近藤和彦訳まで、累計99万部もの売り上げを誇るベストセラー。幾度も『何か』を読んだ人にこそ本書は最適。新版訳者が著した本書は、『何か』に登場する碩学（せきがく）たちに一章分を当て、ひとりひとり丹念に検証する。まさにカーを巡る知識人のプロソポグラフィ（集団伝記的分析）