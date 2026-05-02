NEXCO西日本は、2026年のゴールデンウィーク期間中、九州・沖縄の高速道路渋滞予測を発表しました。 【地図を見る】GWの渋滞発生予測箇所 ※車の運転に役立つニュースは関連記事からも▼「車の流れは順調です」運転中に聞く交通情報はどう発信されている？▼「ここでは右？それとも左？」わかりにくい交差点で車のウインカーはどちらが正解？ GW後半、5月4日(月)～5月6日(水)の「最大5㎞以