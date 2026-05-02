NEXCO西日本は、2026年のゴールデンウィーク期間中、九州・沖縄の高速道路渋滞予測を発表しました。

【地図を見る】GWの渋滞発生予測箇所

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GW後半、5月4日(月)～5月6日(水)の「最大5㎞以上」の渋滞予測が出ている日時・場所・ピークの情報をまとめています。

いつ・どこが特に渋滞する？

上り線は5月4日(月)・5日(火)が特に混雑する予測です。

【目次】

◆5月4日(月) ★上り20km渋滞予測箇所あり

◆5月5日(火) ★上り15km渋滞予測箇所あり

◆5月6日(水)

▼全期間は関連記事から

5月4日(月)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

関門自動車道（上り）下関IC付近 11:00～13:00＜12時＞ 5km：15分

東九州自動車道（下り）椎田南IC付近 9:00～13:00＜11時＞ 10km：30分

東九州自動車道（上り）築城IC付近 17:00～19:00＜18時＞ 5km：15分

九州自動車道（下り）若宮IC付近 9:00～13:00＜11時＞ 5km：15分

九州自動車道（下り）筑紫野IC先付近 8:00～13:00＜11時＞ 10km：30分

九州自動車道（下り）鳥栖JCT付近 10:00～12:00＜10時＞ 5km：15分

九州自動車道（上り）基山PA先付近 15:00～21:00＜18時＞ 15km：45分

大分自動車道（上り）鳥栖JCT付近 15:00～20:00＜18時＞ 5km：30分

長崎自動車道（下り）武雄JCT付近 9:00～14:00＜12時＞ 5km：15分

九州自動車道（上り）広川IC付近 10:00～15:00＜12時＞ 20km：60分

九州自動車道（上り）広川IC付近 17:00～19:00＜18時＞ 10km：30分

沖縄自動車道（下り）許田TB付近 8:00～14:00＜11時＞ 5km：15分

5月5日(火)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

九州自動車道（下り）神田トンネル付近 9:00～13:00＜12時＞ 5km：15分

東九州自動車道（下り）椎田南IC付近 11:00～13:00＜12時＞ 5km：15分

九州自動車道（下り）鳥栖JCT付近 8:00～12:00＜11時＞ 15km：45分

九州自動車道（上り）古賀SA付近 12:00～22:00＜19時＞ 10km：30分

九州自動車道（上り）基山PA先付近 17:00～21:00＜18時＞ 10km：30分

大分自動車道（上り）鳥栖JCT付近 17:00～19:00＜18時＞ 5km：30分

長崎自動車道（下り）武雄JCT付近 9:00～14:00＜12時＞ 5km：15分

九州自動車道（上り）広川IC付近 10:00～13:00＜11時＞ 10km：30分

九州自動車道（上り）広川IC付近 15:00～19:00＜17時＞ 15km：45分

長崎自動車道（上り）小城トンネル付近 16:00～19:00＜17時＞ 5km：15分

5月6日(水)

※情報の見方→道路名（上り・下り）渋滞の先頭 時間帯＜ピーク＞ 最大渋滞長：通過所要時間

九州自動車道（上り）基山PA先付近 17:00～19:00＜18時＞ 5km：15分