●土曜昼のMLB中継がコア層首位 TBSのクライムサスペンス『田鎖ブラザーズ』(毎週金曜22:00〜)の第2話が、REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(4月20日〜26日)で、個人全体2位にランクインした。30年前の事件と現在をつなぐ“切りつけられた少女”の正体が明らかになり、物語は一気に核心へ近づいた。『田鎖ブラザーズ』に出演する岡田将生、染谷将太(左から)○『いくらかわかる金?』3週連続ラン
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