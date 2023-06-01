阪神が先発ローテーションを再編することが1日、分かった。早川が5日中日戦（バンテリン）で今季初先発することが有力。今季は7試合に救援登板している2年目右腕が昨年9月19日DeNA戦以来、自身3度目の先発マウンドに向かう。先発が見込まれたラグズデールが4月28日のファーム・リーグ、オイシックス戦で3回2/3を1安打1失点ながら6四球と精彩を欠いたためとみられる。また、1日に門別が1軍初合流。4日中日戦（バンテリン）で