【ベイマックス ゆらゆらつながるマスコット】 5月中旬 発売予定 価格：1回400円 ベイマックスA タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ベイマックス ゆらゆらつながるマスコット」を5月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、映画「ベイマックス」に登場するベイマックスの名場面を再現したゆらゆらつながるマスコット。全4種類がラインナップされており、赤