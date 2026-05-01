冬眠明けでまだ山にいるはずのクマが、東北、北陸の市街地に出没している。宮城、秋田、福島の各県では、４月の目撃件数は前年の４倍前後。大型連休で人の行き来が増える中、識者は「人に慣れたクマが出ているとみられ、見かけたら建物内に避難して」と呼びかけている。東北各県の４月のクマ目撃件数（速報値、集計中の岩手を除く）は、青森、秋田、宮城、福島の４県で前年より増加。青森が前年比２・３倍の１０５件、宮城が同