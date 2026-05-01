リバティウォークが生んだ“コペンGT-K”とは何者かカスタムカーイベント「東京オートサロン2025」などに出展され話題をさらった「ミニGT-R」。その正体は、ダイハツ「コペン」をベースにGT-R風の造形を与えた、リバティウォークの「コペンGT-K」でした。愛知県に拠点を置くリバティウォークは、ランボルギーニや日産「GT-R」などのスーパースポーツを大胆にアレンジすることで、世界的な知名度を築いてきたカスタムショップで