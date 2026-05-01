プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）がeスポーツチーム『VARREL』に加入することが1日に発表され、SNSで様々な声が上がりました。宇野さんはこの日、格闘ゲーム世界大会『EVO Japan 2026』会場内のVARRELブースにて行われた特別記者会見に出席しました。会見は生配信され、宇野さんの加入が発表されると、SNSでは“宇野昌磨に似ているなと思ったら本人だった”という驚きの声や、“ついにプロチーム加入”、“活躍に期待