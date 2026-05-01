◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が７回に死球を受けた。１―１の１死二塁で、初球の直球が右膝付近に直撃。そのまま座り込み、西垣をにらみつけた。立ち上がると、トレーナーとともにベンチに引き揚げた。治療中のアナウンスされたが、代走・渡辺が告げられてベンチに退いた。その後、２死一、二塁で栗原の２点二塁打で勝ち越した。