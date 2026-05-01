◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）楽天・古謝樹投手（２４）がソフトバンク戦に先発し、６回途中５安打１失点で降板した。立ち上がりから走者は出したが、冷静だった。初回は先頭の柳田に中前安打を浴びるも１死から栗原を一ゴロ併殺。３回は無死三塁のピンチを招いた。それでも後続を打ち取り、無失点に抑えた。１点リードの６回だった。先頭の栗原に逆方向の左翼へ同点ソロを被弾。続く近藤