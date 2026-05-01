あすから5連休です。「かのやばら園」では2万5000株のバラの花が見ごろを迎えています。 鹿屋市の「かのやばら園」にはおよそ1000種類2万5000株のバラが植えられています。現在、園内にある8割のバラが咲いていて、鹿屋市オリジナルの品種「サザンホープ」と「プリンセスかのや」も見頃を迎えています。 訪れた客は写真を撮ったり香りを楽しんだりしていました。 （宮崎県から）「すごい、きれいだった」 （宮崎県か