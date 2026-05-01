元Janne Da Arcのka-yuが6月20日、ka-yu名義初となる1stフルアルバム『OUTSET』をリリースすることが発表となった。アルバム『OUTSET』は、2024年1月21日の音楽活動再始動から、約2年半にわたる歩みを凝縮した集大成となるフルアルバムであり、今後の音楽活動への新たな一歩を示す作品でもある。収録曲の一部はファン投票によって決定したリスナー参加型作品だ。2025年リリースのシングル4曲は“OUTSET ver.”としてドラムの再録お