元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が、プールでの素足あらわなオフショットを披露した。【映像】"野生児"と話題・長濱ねるのビキニ姿＆オフショットこれまでもInstagramで、色気あふれるワンピース姿や胸元を大胆に見せた写真集のオフショットなどを公開してきた長濱。2025年6月の投稿では、フィンランドの海で撮影したセクシーなビキニショットをアップし、「すごい…」「フィンランドでもやっぱりねるちゃんは