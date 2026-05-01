指宿市の水迫畜産が、不適正に表示した牛肉が、県内8つの自治体のふるさと納税の返礼品になっていた問題です。寄付者への対応はまだ、決まっていません。そうした中、1日、水迫畜産と直接契約を結んでいた4つの市が「返礼品と同等の商品」か「金券」を寄付者に送るよう求めました。1日午後、鹿児島市喜入支所に姿を現した水迫畜産の水迫栄治社長。深々と一礼しました。面会の冒頭、水迫社長が改めて、謝罪しました。（水迫畜