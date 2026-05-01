名古屋市瑞穂区で、日本最大級の救急災害医療センターの運用が始まります。南海トラフ巨大地震など災害時の医療拠点に。 【写真を見る】名古屋に“日本最大級”の救急災害医療センター 南海トラフ巨大地震など災害時の医療拠点に 6月から運用開始 名古屋市立大学病院 （松本道弥アナウンサー）「名古屋市立大学病院の敷地内に、真新しい立派な建物が建っています。6月から救急医療・災害医療に特化した新たな