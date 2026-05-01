人気アイドル「CANDY TUNE」が、ゴールデンウィークの浅草花やしきをジャックです。CANDY TUNEが日本最古の遊園地「浅草花やしき」とコラボした飴やしきが1日からスタート。東京出身・福山梨乃さん（28）：小さいころから何度も遊びにきていた花やしきなので、本当にうれしくて夢のようで、夢がかなったような気持ち。花やしきの名物、パンダカーも特別仕様に。メンバーにちなんだグッズやゲーム、フードなども登場します。CANDY T