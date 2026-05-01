元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（37）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子妊娠を発表した。新垣は夫で、ユーチューバーのカジサックこと「キングコング」梶原雄太のカメラマン・スタッフを務めている山口安威氏とともに「この度 新しい命を授かりました」と報告。私の中でママになるっていうのは人生の中での夢の一つだった」と喜びを語った。37歳での妊娠に「不安もあった」としつつも、「今、安定期を無事