長井市の特産、「行者菜」の収穫がきょうから始まりました。本格的な出荷を前に、きょう生産者が目揃い会を開き、出荷するサイズなどを確認しました。 【写真を見る】長井市が生産日本一！「行者菜」の目揃い会で出荷サイズを確認（山形） 行者菜は「行者にんにく」と「にら」を交配した野菜で、長井市は全国一の生産量を誇ります。 今年は3月の気温が高く、行者菜の成長が早かったため、例年より一週間早い収穫始めとなりまし