ブリュッセルモーターショー２０２６のＢＹＤブースを訪れた来場者。（１月１０日撮影、ブリュッセル＝新華社記者／彭子洋） 【新華社北京5月1日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が4月28日に発表した2026年第1四半期（1〜3月）決算は、売上高が前年同期比11.8％減の1502億2500万元（1元＝約23円）、純利益が55.4％減の40億8500万元だった。非経常項目を除く純利益は49.2％減の41億4800万元、営業キャッシュフロー