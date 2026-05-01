山形県内のガソリン価格は小幅な値上がりが続いています。 【写真を見る】県内レギュラーガソリンの平均小売価格が3週連続値上がり今後も小幅な値動きで推移か（山形） 県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円１０銭で、３週連続の値上がりとなりました。 資源エネルギー庁によりますと、先月２７日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円１０銭で前の週より２０銭値