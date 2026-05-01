岩手県大槌町で発生した大規模山林火災で、これまで、山形県内からは360人の消防隊員が緊急消防援助隊として派遣されました。消火に当たった隊員が当時の状況を振り返りました。4月22日、岩手県大槌町で発生した大規模な山林火災は焼失面積が1600ヘクタールを超え、住民に出されていた避難指示は解除されたものの、現在も鎮圧状態には至っていません。今回の山林火災では1日までに県内全12の消防から合わせて116隊360人が緊