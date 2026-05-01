ダブル世界タイトルマッチの前日計量2日に東京ドームで行われるボクシングのダブル世界タイトルマッチに出場する選手たちが1日、都内の後楽園ホールで前日計量を行った。スーパーバンタム級（55.3キロ以下）ノンタイトル8回戦に出場する前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）とWBA世界スーパーバンタム級15位ワン・デガン（中国）がともに55.2キロでパスした。興行のメインイベントは井上尚弥VS中谷潤人のビッグマッチ。武