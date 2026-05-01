水俣病の公式確認の日から、本日で70年目を迎えました。水俣病により亡くなられたすべての御霊が安らかならんことをお祈りし、謹んで哀悼の誠を捧げます。本日、水俣病犠牲者慰霊式を挙行するにあたり、ご遺族をはじめ、水俣病の被害に遭われた皆様、石原環境大臣、木村熊本県知事、塩田鹿児島県知事、花角新潟県知事代理として鈴木新潟県副知事、国会議員並びに県議会議員の皆様、近隣自治体の皆様、また多くの市民の方々のご臨席