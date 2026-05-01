祈りの言葉 【写真を見る】【全文掲載】公式確認70年水俣病犠牲者慰霊式祈りの言葉患者・遺族代表緒方正実さん＜動画あり＞ 水俣病犠牲者慰霊式にあたり、患者、遺族を代表して祈りの言葉を捧げます。水俣病は、今年で公式確認70年の節目の年になります。これまで、様々な出来事が繰り返されてきました。水俣病によって大切な家族を亡くしたり、自ら健康被害を受けたり、差別や偏見、そして地域の分断など、世界に類を