祈りの言葉 【写真を見る】【全文掲載】公式確認70年水俣病犠牲者慰霊式祈りの言葉熊本県代表木村敬知事＜動画あり＞ 本日、令和8年5月1日に、水俣病の公式確認から70年という大きな節目の日を迎えました。水俣病で尊い命を失われた全てのみたまに対し、熊本県を代表し、謹んで哀悼の意を表します。 この70年の長い歳月のなかで、水俣病でかけがえのないご家族を亡くされた方々や、被害に遭われた方々は、言葉では言