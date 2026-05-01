倒れた約20ｍの木 1日午後、岡山市の中心部の公園で高さ約20ｍの木が倒れました。けが人はいませんでした。 （宮川周三リポート）「鉄棒やベンチのすぐ脇にある木が倒れました。根元から倒れているのが分かります。そして、倒れた木はこちらの下、川沿いにある道にまで達しています」 倒れたのは、岡山市北区京橋の船着町遊園地の木です。 1日午後1時半ごろ、近くのガソリンスタンドの従業員から「木が倒れて