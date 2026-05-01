人気女子プロレスラー、ウナギ・サヤカが４月３０日、Ｘを更新。他の選手経由で届いたＤＭに不快感を示した。ウナギ・サヤカは「某選手にこーいうＤＭが来ました。正気でしょうか？まずこーいう人を好きになるとでも思っていますでしょうか？」と問いかけ。公開されたＤＭには「電話番号を教えてください。ウナギサヤカさんと真剣に付き合っいたいのでウナギサヤカさんと連絡を取って貰えませんか？」（原文まま）とつづられて