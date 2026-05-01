4月30日、俳優の豊川悦司がInstagramを更新。ファッションイベントに登場した際の近影を公開し、話題となっている。豊川は、英語で《招待してくれてありがとう、素晴らしい1日だった》とつづり、4月24日に迎賓館赤坂離宮で開催された「ラルフ ローレン日本上陸50周年記念キックオフイベント」に参加したことを報告。さらに、全身黒のスーツを着用し、サングラスをかけたクールな装いを披露した。「豊川さんがInstagramを最後に