4月30日、俳優の豊川悦司がInstagramを更新。ファッションイベントに登場した際の近影を公開し、話題となっている。

豊川は、英語で《招待してくれてありがとう、素晴らしい1日だった》とつづり、4月24日に迎賓館赤坂離宮で開催された「ラルフ ローレン日本上陸50周年記念キックオフイベント」に参加したことを報告。さらに、全身黒のスーツを着用し、サングラスをかけたクールな装いを披露した。

「豊川さんがInstagramを最後に更新したのは、2025年8月の投稿でした。今回は、約8カ月ぶりの更新ということで、ファンも歓喜したようです。前回の投稿では、パーマをかけた長髪でしたが、今回はバッサリと超短髪に“イメチェン”し、すっきりとした姿が印象的でした」（芸能プロ関係者）

久しぶりの更新に、コメント欄には絶賛の声とともに

《変わらぬお姿、感動です》

《心配していたので、とっても嬉しいです》

と、元気な姿に安堵するファンの声も集まっていた。芸能ジャーナリストが語る。

「2025年10月、豊川さんが極秘入院していると『女性セブン』で報道されました。ひどい腰痛を抱えており、何度か治療を続けていたなか、重大な病気が見つかり、病気の寛解を目指すための入院だったようです。長かった髪を自ら剃りあげたようで、スキンヘッドになった豊川さんの写真も掲載されていました」

そのころから、Instagramの更新もストップし、心配の声が集まっていたが、再び豊川が動き始めているという。

「豊川さんが出演予定だったNetflixのドラマ『地面師たち』の続編の撮影が延期されていました。しかし、2026年夏ごろに撮影が再開されるのではないかと言われています。今回、Instagramでアップされた別の投稿では、豊川さんのアップの写真とともに、英語で《少しずつ》とつづられていました。気持ちも上向きになってきているのでしょう」（同前）

再起に向かい、また歩み始めたようだ。