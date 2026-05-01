お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、MCの同局・鈴木奈穂子アナウンサー（44）の行動に「びっくりした」と明かす場面があった。同番組には6年ぶりの出演。冒頭で「風、薫る来週に続けよ」と自身がナレーションを担当した連続テレビ小説「なつぞら」風に朝ドラ受けを披露し、番組を盛り上げた。6年前に博多華丸・大吉とともにMCを務めていたの