ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ベイマックス」の愛らしいアートが目を惹く、ディズニーデザイン「ユニセックススーベニアTシャツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ユニセックススーベニアTシャツ」ベイマックス © Disney 価格：各2,