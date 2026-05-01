【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・Wエンジンのチャンカワイが4月29日に放送されたTBS系「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」（よる7時〜）に出演。実家の家業を明かす場面があった。【写真】チャンカワイ、交際4ヶ月で結婚 出会いのきっかけは？◆チャンカワイ「オリーブオイルは太らない！？」ウワサを検証この日の番組では「オリーブオイルは太らない！？」というウワサを検証すべく、カワイが3日間ハイカロ