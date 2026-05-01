チャンカワイ、実家の家業明かす「言うきっかけがなかった」「知ってる人は知ってるかな」
【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・Wエンジンのチャンカワイが4月29日に放送されたTBS系「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」（よる7時〜）に出演。実家の家業を明かす場面があった。
【写真】チャンカワイ、交際4ヶ月で結婚 出会いのきっかけは？
この日の番組では「オリーブオイルは太らない！？」というウワサを検証すべく、カワイが3日間ハイカロリーな揚げ物を食べ続ける実験を実践した。
検証2日目、朝食のメニューにコロッケが登場すると、カワイは「今はちょっと高くなっちゃったけど、コロッケはよくつまみ食いしてましたね。僕が小学校の頃は50円だったから。あの頃の手軽さからちょっとランク上になっちゃったかな」と手軽に食べられていたコロッケを懐かしんだ。
さらに、カワイは「あんま言ったことないですけど」と切り出すと「うちの実家コロッケ屋やったんですよ」と実家の家業を告白。「っていうのも、僕が上京した後にうちの両親が始めたから、言うきっかけがなかったんですよ。『コロちゃんコロッケ』。知ってる人は知ってるかな？フランチャイズであったんですよ」と話し、スタジオを驚かせた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆チャンカワイ「オリーブオイルは太らない！？」ウワサを検証
この日の番組では「オリーブオイルは太らない！？」というウワサを検証すべく、カワイが3日間ハイカロリーな揚げ物を食べ続ける実験を実践した。
◆チャンカワイ、実家の家業明かす
さらに、カワイは「あんま言ったことないですけど」と切り出すと「うちの実家コロッケ屋やったんですよ」と実家の家業を告白。「っていうのも、僕が上京した後にうちの両親が始めたから、言うきっかけがなかったんですよ。『コロちゃんコロッケ』。知ってる人は知ってるかな？フランチャイズであったんですよ」と話し、スタジオを驚かせた。（modelpress編集部）
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