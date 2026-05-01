TOMORROW X TOGETHER（TXT）が出演を予告したYouTubeコンテンツ『乾杯する兄シン・ドンヨプ』（原題）が、セクハラ論争に包まれている。最近、同番組の制作陣は、TXTのスビンとボムギュが出演する予告編を公開した。【画像】TXTにセクハラ？YouTube番組の予告編公開された映像には、MCたちがスビンに乳首の長さを測るよう強要する様子が含まれており、当事者であるスビンは「屈辱的だ」と心境を明かした。動画は公開後、TXTのファ