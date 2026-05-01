TXTメンバーにセクハラ？YouTubeコンテンツの予告編が炎上…ファンがトラックデモも

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が出演を予告したYouTubeコンテンツ『乾杯する兄シン・ドンヨプ』（原題）が、セクハラ論争に包まれている。

最近、同番組の制作陣は、TXTのスビンとボムギュが出演する予告編を公開した。

【画像】TXTにセクハラ？YouTube番組の予告編

公開された映像には、MCたちがスビンに乳首の長さを測るよう強要する様子が含まれており、当事者であるスビンは「屈辱的だ」と心境を明かした。

動画は公開後、TXTのファンから抗議が相次ぎ、現在は削除されている。しかし、制作陣やMCからの謝罪は出されていない。

（画像＝『乾杯する兄シン・ドンヨプ』キャプチャ）問題となったYouTubeチャンネル

突然のセクハラ論争に憤ったファンたちは、トラック抗議の動きを見せている。ファンは4月28日、「アルバムプロモーションで出演した『乾杯する兄シン・ドンヨプ』の予告編で不適切な発言と行動が確認された」とし、「TXTのファンダムMOAは、この予告編にセクハラに近い場面が含まれていることを非常に深刻に受け止めている。これに対し、アーティストへの尊重と保護を求め、BIGHIT MUSIC（所属事務所）を対象にトラック抗議を行う予定だ」と明らかにした。

なお、TXTは4月13日、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースし、活発な活動を続けている。