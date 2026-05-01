【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが、5月21日発売の『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』の表紙に登場。そのビジュアルが解禁となった。 ■HYDE最新インタビュー、ツアー総括レポ、最新写真集アザーカットなどを掲載 本誌では、2026年にソロデビュー25周年を迎えるHYDEの“JEKYLL”を大特集。撮り下ろしのグラビアはもちろん、5月13日にオリジナルアルバム『JEKYLL』のリリースを