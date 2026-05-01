【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ナオト・インティライミが“Naoto”として世界デビューすることが決定。5月1日14時（日本時間）にデビュー曲「Tokio Sake Bomb」が配信リリースされた。 ■アーティストとして進化し続け、ついに世界デビュー 2月4日にニューアルバム『REBOOT』をリリースし、アルバムリリースと15周年を記念して同日に開催された一夜限りのスペシ