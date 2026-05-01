ナオト・インティライミ、目標だった世界デビューが決定！「ついに、その時が来たよ。」

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ナオト・インティライミが“Naoto”として世界デビューすることが決定。5月1日14時（日本時間）にデビュー曲「Tokio Sake Bomb」が配信リリースされた。

■アーティストとして進化し続け、ついに世界デビュー

2月4日にニューアルバム『REBOOT』をリリースし、アルバムリリースと15周年を記念して同日に開催された一夜限りのスペシャルライブ『ナオト・インティライミ 15th Anniversary Special Live “REBOOT”』はチケット発売後、即時完売するなど大盛況に収め、アーティストとして今なお進化し続けているナオト・インティライミ。

そんなナオト・インティライミが、9年という期間を経て、ついに世界に向けてデビューすることが決定。ラテンマーケットからのヒットを目指し、マイアミと日本の2拠点活動を続けてきたが、今回コロンビアのレーベルよりデビューすることが決定し、現地で制作された新曲「Tokio Sake Bomb」が配信リリースされた。

「Tokio Sake Bomb」は、ナオト・インティライミが音楽で行っている日本の伝統とラテン的な熱狂の融合や、まだまだいける、立ち止まらないという活動に対する意気込みなどを《Kanpai（乾杯）》《Mada mada ikeru（まだまだいける）》《Asa made nomeru（朝まで飲める）》といった歌詞で表現。ラテンアメリカ、日本問わず盛り上がれる楽曲に仕上がっている。

日本では、6月より全国ツアーの開催も控えているなか、今もなお挑戦し続け、目標であった世界デビューを9年越しに果たしたナオト・インティライミ。国境を越え、活躍していく姿に注目しよう。

■ナオト・インティライミ コメント

■リリース情報

2026.05.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tokio Sake Bomb」

https://orcd.co/tokiosakebombnaoto

■関連リンク

ナオト・インティライミ OFFICIAL SITE

http://www.nananaoto.com/