【その他の画像・動画等を元記事で観る】澤野弘之とKOHTA YAMAMOTOによるアニメ『進撃の巨人』の名曲の数々を、アニメ映像とともに体感する「『進撃の巨人』オーケストラコンサート」。2021年の国内初演ののち、「The Official Concert- Beyond the Walls World Tour-」として2025年よりニューヨーク・カーネギーホール、ロサンゼルス・ドルビーシアター、ロンドン・ウェンブリーアリーナなど全世界で展開され累計24万人を動員する