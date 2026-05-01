女優の矢作穂香（29）が1日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。矢作は「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げますこれからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と記した。