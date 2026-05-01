1日は関東地方で午前中を中心に大雨となり、東京都心でも今年一番の雨量となったが、夕方以降、雨がやんだ後も気が抜けない天気だ。大雨をもたらした低気圧は関東地方を通り過ぎるが、今度は上空に寒気が入って来る。しかし、地上付近では、夕方以降、南風が強まり、気温が急上昇するため、大気の下の方では空気が軽く、上の方では空気が重くなって、軽い空気は上へ、重い空気は下へと大気が大規模に対流を起こす。下の方にあった