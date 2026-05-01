今年は午（うま）年。「馬とゆかりのある場所」を取り上げる企画「馬さんぽ」（随時掲載）第４弾は、京都市北区にある賀茂別雷神社（通称・上賀茂神社）を紹介。乗馬の発祥の地といわれる京都最古の神社には、とても“礼儀正しい”神馬がいた。■神の馬がいる神社美しく厳かな神社の鳥居をくぐると、元気な白馬が出迎えてくれた。名前は「神山号（こうやまごう）」で神に仕える神馬（しんめ）だ。生きている神馬がいる神社は全