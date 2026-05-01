ゴールデンウイークにお届けする、横浜中華シリーズ。前回は、中華街の「推しの一品」として、「うなぎ料理」「釜飯」「シューマイ」を取り上げました。今回も同様に「看板メニュー」がある名店3軒をご紹介したいと思います。全国を食べ歩いていると、名物料理のあるお店には、ひときわ強く惹かれます。作る側も食べる側も、どちらも幸せになれるからでしょうか。お店にとっては、他のお店との差別化になりますし、（たぶん）効率