川崎市で元交際相手の男からストーカー被害を受けていた女性が殺害された事件で、捜査が本格化してから1年になります。被害女性の父親は「まだ受け入れられない」と悲痛な胸のうちを明かしました。この事件は川崎市に住む岡粼彩咲陽さんが元交際相手の白井秀征被告からストーカー被害を受けたうえ殺害されたものです。捜査が本格化してから1年を迎えるにあたり岡粼さんの家族が彩咲陽さんの墓参りに訪れ父親の鉄也さん