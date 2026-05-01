◇東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ王者・田中空（大橋）＜10回戦＞元王者・佐々木尽（八王子中屋（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）戦が行われる5月2日の東京ドーム興行の前日計量が1日、都内で行われ、東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチで対戦する王者・田中空（24＝大橋、5勝5KO）は66・5キロ、挑戦者の元同級