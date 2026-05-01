アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、ソロメジャーデビュー後初となる1stシングルCD「夏いぞん」を7月29日にリリースすることが決定。新アーティスト写真も公開された。【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像「夏いぞん」は令和の夏恋をテーマにした新感覚夏ソング。気になる相手と過ごす初めての夏への期待の中で、令和ならではの夏の過ごし方である室内デートや