FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロメジャー1stシングルCD「夏いぞん」発売決定 新アーティスト写真も公開
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、ソロメジャーデビュー後初となる1stシングルCD「夏いぞん」を7月29日にリリースすることが決定。新アーティスト写真も公開された。
【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像
「夏いぞん」は令和の夏恋をテーマにした新感覚夏ソング。気になる相手と過ごす初めての夏への期待の中で、令和ならではの夏の過ごし方である室内デートや夜の散歩などを楽しむ初々しい気持ちが描かれている。相手のことが好きかもしれないと気づく高揚感がリアルに感じられる歌詞と、その気持ちをハッピーに彩るポップなメロディーが特徴的な令和のサマーラブソングとなっている。
2曲目に収録される「光」は、7月6日スタートのてれびアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディングテーマに起用。人と向き合うことの大切さ、それに応えてくれる相手がいることの喜びを知り、気づかせてくれた相手に気持ちを返したいと思う、純粋で真っ直ぐなラブソングとなっている。
3曲目には、記念すべきソロメジャーデビュー配信曲となった「キミのことが好きなわたしが好き」を。相手を好きになって、その人も自分を好きになってくれたことで、自分自身のことも好きになれるというポジティブなラブソングとなっている。
同作は、通常盤1形態に加え、初回限定盤A・初回限定盤Bの計3形態での発売となる。初回限定盤A・初回限定盤Bにのみ収録される楽曲「ニガテオソロイ」は、好きな人との絆を歌った少し風変わりなラブソング。好きなものが一緒より、苦手なものが一緒の方が、距離が近づく2人だけの特別の中で、小さな苦手の共有が大きな好きの確信に繋がる瞬間を描いたハートフルな楽曲となっている。
ジャケットデザインは後日解禁される。さらに、リリース日である7月29日には東京・原宿にて「夏いぞん」リリースを記念したイベントが計画されている。参加方法およびイベントの詳細は後日発表となる。
櫻井が所属するFRUITS ZIPPERは、現在デビュー4周年を記念し、アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。櫻井のソロとしても、夏に向けてさまざまなイベントへの出演が予定されている。5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターで開催される『札幌コレクション 2026 SPRING／SUMMER』、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』、7月31日、8月1日、2日の3日間、東京・お台場の青海周辺エリアにて開催されるアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』への出演を予定している。
【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像
「夏いぞん」は令和の夏恋をテーマにした新感覚夏ソング。気になる相手と過ごす初めての夏への期待の中で、令和ならではの夏の過ごし方である室内デートや夜の散歩などを楽しむ初々しい気持ちが描かれている。相手のことが好きかもしれないと気づく高揚感がリアルに感じられる歌詞と、その気持ちをハッピーに彩るポップなメロディーが特徴的な令和のサマーラブソングとなっている。
3曲目には、記念すべきソロメジャーデビュー配信曲となった「キミのことが好きなわたしが好き」を。相手を好きになって、その人も自分を好きになってくれたことで、自分自身のことも好きになれるというポジティブなラブソングとなっている。
同作は、通常盤1形態に加え、初回限定盤A・初回限定盤Bの計3形態での発売となる。初回限定盤A・初回限定盤Bにのみ収録される楽曲「ニガテオソロイ」は、好きな人との絆を歌った少し風変わりなラブソング。好きなものが一緒より、苦手なものが一緒の方が、距離が近づく2人だけの特別の中で、小さな苦手の共有が大きな好きの確信に繋がる瞬間を描いたハートフルな楽曲となっている。
ジャケットデザインは後日解禁される。さらに、リリース日である7月29日には東京・原宿にて「夏いぞん」リリースを記念したイベントが計画されている。参加方法およびイベントの詳細は後日発表となる。
櫻井が所属するFRUITS ZIPPERは、現在デビュー4周年を記念し、アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。櫻井のソロとしても、夏に向けてさまざまなイベントへの出演が予定されている。5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターで開催される『札幌コレクション 2026 SPRING／SUMMER』、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』、7月31日、8月1日、2日の3日間、東京・お台場の青海周辺エリアにて開催されるアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』への出演を予定している。